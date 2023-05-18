В зоне спецоперации на Украине появились некие новые ракеты, запускаемые со стороны ВСУ. Об этом проинформировал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
По его словам, в частности, по Волновахе войска киевского режима нанесли удар ракетами какой-то неизвестной модификации.
"Было выпущено более десятка ракет неизвестной нам модификации", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
По его словам, после ракет остаются воронки, "сродни снарядным большого калибра". Он опубликовал соответствующее видео. На кадрах отсутствуют какие-либо части снарядов.
"Судя по всему, ракеты не самонаводящиеся", — добавил Ходаковский.
Ранее сообщалось, что спецоперация на Украине перешла позиционную стадию.
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