Ходаковский заявил, что ВС Украины нанесли удар по окрестностям Волновахи ракетами неизвестной модификации

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне спецоперации на Украине появились некие новые ракеты, запускаемые со стороны ВСУ. Об этом проинформировал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

По его словам, в частности, по Волновахе войска киевского режима нанесли удар ракетами какой-то неизвестной модификации.

"Было выпущено более десятка ракет неизвестной нам модификации", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

По его словам, после ракет остаются воронки, "сродни снарядным большого калибра". Он опубликовал соответствующее видео. На кадрах отсутствуют какие-либо части снарядов.

"Судя по всему, ракеты не самонаводящиеся", — добавил Ходаковский.

Ранее сообщалось, что спецоперация на Украине перешла позиционную стадию.