Сладков заявил, что спецоперация на Украине перешла позиционную стадию

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецоперация перешла в позиционную стадию. Об этом заявил военный журналист Александр Сладков. Он считает, что недостаточно создавать оборонительные линии из бронеколпаков и "зубов дракона", километры колючей проволоки и ряды минных заграждений.

Фото: redstar.ru

Сладков отметил важность контроля прифронтовой полосы за позициями. Необходимы патрули и блок-посты из подготовленных бойцов.

Тесно связан с этим и вопрос противодесантной обороны. Известно, что ВСУ сохранили некоторое количество военно-транспортных вертолётов и ведут подготовку аэромобильных и десантно-штурмовых подразделений. В этой ситуация тыловые части ВС РФ и Росгвардия должны быть готовы к противодесантной обороне.

Также Сладков поднял вопрос важности охраны колонн. Для этого необходимо выделение отдельных машин. Они могут быть как самодельными ган-траками, так и специальными.

"Пулемётчик на кабине грузовика снабжения — не роскошь, а необходимая мера безопасности. Тут нужно продумать оргштатные мероприятия, но и люди, и оружие для этой меры должны быть. Это надо было сделать уже давно", — отметил эксперт.

Ещё один важный момент связан с огневыми позициями ПВО и артиллерии, которые необходимо охранять. Зачастую сил расчётов для этого недостаточно на длительном промежутке времени.

Сладков напомнил, что линия фронта длинная.

"На ней необходимы отряды теробороны, перевод военизированных служб на военные рельсы (пограничники, полиция, Росгвардия, МЧС и прочее), мероприятия гражданской обороны и многое, многое другое", — заключил Сладков.