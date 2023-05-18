РВ: ликвидация крупной группы ВСУ в частном секторе Артёмовска попала на видео

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ликвидация крупного подразделения националистов ВСУ в частном секторе Артёмовска попала на видео.

Фото: YouTube

"Русская Весна" предлагает ролик, где бандеровцы в частном секторе на западе города занимают одно из полуразрушенных зданий. Довольно большую группу неонацистов обнаружила разведка и моментально уничтожила мощным ударом при заходе на позиции.

Видно, что боевиков ВСУ привезли на подмогу, однако ювелирный "заброс" развеял надежды на "контрнаступ", подытожило издание.

Ранее сообщалось, что в боях за фланги Артёмовска отряд "Невский" разбил штаб неонацистов.

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