Бойцы артиллерийского отряда "Невский" нанесли точный удар по штабу националистических бандформирований киевского режима у населённого пункта Зализнянского.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Как отмечают военкоры, накануне именно из данного штаба бандеровцев координировали собственные наступательные действия на Соледарском направлении всушники.
Ранее сообщалось, что после "контраступления" Вооружённых сил Украины под Артёмовском украинские вояки забирают трупы после встречи с российской 200-й бригадой.
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