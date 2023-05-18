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РВ: в боях за фланги Артёмовска отряд "Невский" разбил штаб ВСУ

0:37
Силовые структуры

Бойцы артиллерийского отряда "Невский" нанесли точный удар по штабу националистических бандформирований киевского режима у населённого пункта Зализнянского.

РВ: в боях за фланги Артёмовска отряд "Невский" разбил штаб ВСУ
Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Как отмечают военкоры, накануне именно из данного штаба бандеровцев координировали собственные наступательные действия на Соледарском направлении всушники.

Ранее сообщалось, что после "контраступления" Вооружённых сил Украины под Артёмовском украинские вояки забирают трупы после встречи с российской 200-й бригадой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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