Алексей Арестович* рассказал об огромной роли пехоты в военном конфликте.
Украинский военный аналитик объяснил, что никакие технологии и современные виды вооружения не в состоянии заменить пехоту.
Он объяснил, как действуют Вооружённые силы РФ.
"Противник умеет ходить в лобовые атаки с попыткой взять в малые и большие клещи наши войска", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Арестович похвалил ВСУ за умение делать нестандартные ходы, избегая лобовых атак и рассказал, в какой стадии находится контрнаступление ВСУ.
"Сейчас идёт начальная фаза контрнаступления с выносом тылов противника, лишая его возможности эффективно сопротивляться и своевременно реагировать на угрозы", — рассказал Арестович, пообещав, что самое интересное начнётся позже.
Ранее Арестович* рассказал, как ВСУ планируют разбить армию РФ.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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