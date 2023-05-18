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Арестович* признал умение армии РФ ходить в лобовые атаки и брать ВСУ "в клещи"

1:10
Силовые структуры

Алексей Арестович* рассказал об огромной роли пехоты в военном конфликте.

Арестович* признал умение армии РФ ходить в лобовые атаки и брать ВСУ "в клещи"
Фото: ТГ-канал Акима Апачева https://t.me/akimapachev/3391

Украинский военный аналитик объяснил, что никакие технологии и современные виды вооружения не в состоянии заменить пехоту.

Он объяснил, как действуют Вооружённые силы РФ. 

"Противник умеет ходить в лобовые атаки с попыткой взять в малые и большие клещи наши войска", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович похвалил ВСУ за умение делать нестандартные ходы, избегая лобовых атак и рассказал, в какой стадии находится контрнаступление ВСУ.

"Сейчас идёт начальная фаза контрнаступления с выносом тылов противника, лишая его возможности эффективно сопротивляться и своевременно реагировать на угрозы", — рассказал Арестович, пообещав, что самое интересное начнётся позже.

Ранее Арестович* рассказал, как ВСУ планируют разбить армию РФ.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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