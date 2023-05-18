Арестович* признал умение армии РФ ходить в лобовые атаки и брать ВСУ "в клещи"

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* рассказал об огромной роли пехоты в военном конфликте.

Фото: ТГ-канал Акима Апачева https://t.me/akimapachev/3391

Украинский военный аналитик объяснил, что никакие технологии и современные виды вооружения не в состоянии заменить пехоту.

Он объяснил, как действуют Вооружённые силы РФ.

"Противник умеет ходить в лобовые атаки с попыткой взять в малые и большие клещи наши войска", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович похвалил ВСУ за умение делать нестандартные ходы, избегая лобовых атак и рассказал, в какой стадии находится контрнаступление ВСУ.

"Сейчас идёт начальная фаза контрнаступления с выносом тылов противника, лишая его возможности эффективно сопротивляться и своевременно реагировать на угрозы", — рассказал Арестович, пообещав, что самое интересное начнётся позже.

Ранее Арестович* рассказал, как ВСУ планируют разбить армию РФ.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.