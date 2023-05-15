Арестович рассказал, как ВСУ планируют разбить армию РФ: задача — раздёргать противника по всему фронту

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* раскрыл методы ВСУ, которые, по его мнению, помогут разгромить ВС РФ.

Фото: Mil.gov.ua

Украинский военный аналитик высоко оценил военное планирование украинской армии.

"Задача военного командования — раздёргать противника по всему фронту, лишить возможности эффективно реагировать на удары и сломить волю к сопротивлению", — написал Арестович в своём Telegram-канале.

Он отметил, что руководство Украины "действует решительно и планомерно".

Ранее Владимир Зеленский объяснил ВСУ, как обращать армию РФ в бегство.

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