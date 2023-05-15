Алексей Арестович* раскрыл методы ВСУ, которые, по его мнению, помогут разгромить ВС РФ.
Украинский военный аналитик высоко оценил военное планирование украинской армии.
"Задача военного командования — раздёргать противника по всему фронту, лишить возможности эффективно реагировать на удары и сломить волю к сопротивлению", — написал Арестович в своём Telegram-канале.
Он отметил, что руководство Украины "действует решительно и планомерно".
Ранее Владимир Зеленский объяснил ВСУ, как обращать армию РФ в бегство.
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