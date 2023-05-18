Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских войск, обстреливавших Белгородскую область.
Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
В Харьковской области разведка РФ выявила полевой склад боевиков ВСУ и мобилизованные бойцы-артиллеристы нанесли точный удар.
Эти нацисты обстреливали пограничные российские населённые пункты Белгородской области. При ударе часть бандеровцев также была уничтожена.
Ранее сообщалось, что ликвидация крупной группы неонацистов в частном секторе Артёмовска попала на видео.
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