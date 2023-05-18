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РВ: уничтожен склад боеприпасов сил ВСУ, обстреливавших Белгородскую область

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Силовые структуры

Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских войск, обстреливавших Белгородскую область.

РВ: уничтожен склад боеприпасов сил ВСУ, обстреливавших Белгородскую область
Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

В Харьковской области разведка РФ выявила полевой склад боевиков ВСУ и мобилизованные бойцы-артиллеристы нанесли точный удар.

Эти нацисты обстреливали пограничные российские населённые пункты Белгородской области. При ударе часть бандеровцев также была уничтожена.

Ранее сообщалось, что ликвидация крупной группы неонацистов в частном секторе Артёмовска попала на видео.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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