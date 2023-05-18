РВ: уничтожен склад боеприпасов сил ВСУ, обстреливавших Белгородскую область

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских войск, обстреливавших Белгородскую область.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

В Харьковской области разведка РФ выявила полевой склад боевиков ВСУ и мобилизованные бойцы-артиллеристы нанесли точный удар.

Эти нацисты обстреливали пограничные российские населённые пункты Белгородской области. При ударе часть бандеровцев также была уничтожена.

Ранее сообщалось, что ликвидация крупной группы неонацистов в частном секторе Артёмовска попала на видео.