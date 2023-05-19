Группировка "Восток" уничтожила личный состав и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы расчёта РСЗО "Град" на Запорожском направлении ликвидировали пункт временной дислокации украинских войск и склад их боеприпасов.

Фото: https://www.flickr.com/

Об этом со ссылкой на главу пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева пишет МК. Сообщается, что уничтоженные объекты ВСУ находились в населённом пункте Малиновка.

Огнем реактивной системы залпового огня также уничтожены два миномётных расчета в районах н. п. Новоданиловка и н. п. Белогорье, и личный состав националистов в районах населённый пунктов Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки.

Ракетные комплексы армии России "Стрела-10" и "Бук" сбили два беспилотных аппарата армии Украины "Фурия" и БПЛА "Стрепет".

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