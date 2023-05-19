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Клинцевич: что начнётся, когда ВС РФ и ВСУ полностью перейдут в контрнаступление

1:29
Силовые структуры

В спецоперации намечается переломная битва. Россия и Украина подходят к противостоянию с высокой концентрацией сил, с накопленными ресурсами. Любая из сторон может пойти в наступление.

Клинцевич: что начнётся, когда ВС РФ и ВСУ полностью перейдут в контрнаступление
Фото: redstar.ru

Об этом сообщил глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.

У ВС РФ преимущество — почти неограниченный ресурсный потенциал, который находится вне украинских ударов. У ВСУ этого нет — заканчиваются финансы, плюс есть определенные политические циклы, которые гонят Киев атаку, в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

"Тот, кто первый перейдет в наступление, потеряет свой основной ресурс. Если он не достигнет успеха, ему потом будет очень сложно вести даже оборонительные бои", — подчеркнул эксперт.

Поэтому ВС РФ спокойно сидят и ждут, когда киевский режим начнёт штурмовать оборону России, подготовленную в инженерном отношении. После исчерпания ресурса уже российская армия сможет провести серьёзные операции с прорывами фронта.

Враг это осознает, заявил Клинцевич. Один из сценариев в том, что если наступление Киева не достигнет результатов, то его западные кураторы попытаются склонить Москву к переговорам. Правда, предложить им нечего, поэтому РФ может смело доводить СВО до конца, отметил обозреватель.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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