Пушилин: ВСУ стремятся прорвать фланги Бахмута, но город близок к взятию армией РФ

Украинская армия на данный момент стремится прорвать фланги Артёмовска, чтобы поставить под угрозу российские силы.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артёмовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры (чтобы предотвратить это)", — отметил врио главы Республики.

По его словам, на фланги подходят российские подкрепления, бойцы 1-го армейского корпуса ДНР ситуацию выравнивают. Но и ВСУ подтягивают резервы, ситуация непростая, но все предпосылки к тому, чтобы полностью освободить город.

"Перспектива достаточно близкая", — подытожил Пушилин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.