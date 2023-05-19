Украинская армия на данный момент стремится прорвать фланги Артёмовска, чтобы поставить под угрозу российские силы.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артёмовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры (чтобы предотвратить это)", — отметил врио главы Республики.
По его словам, на фланги подходят российские подкрепления, бойцы 1-го армейского корпуса ДНР ситуацию выравнивают. Но и ВСУ подтягивают резервы, ситуация непростая, но все предпосылки к тому, чтобы полностью освободить город.
"Перспектива достаточно близкая", — подытожил Пушилин.
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