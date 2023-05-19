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Колыбель бандеровщины вновь накрыли ракеты: взрывы во Львове и Волыни

1:17
Силовые структуры

Сегодня, 19 мая, ночью Украина опять подверглась массированным ударам ВС РФ.

Колыбель бандеровщины вновь накрыли ракеты: взрывы во Львове и Волыни
Фото: https://t.me/starukhofficial

Воздушную тревогу объявляли во многих регионах Незалежной, уничтожены объекты в ряде регионов. Есть информация о взрывах в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Киевской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой областях и Львове.

"Целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами", — пишет в своём блоге львовский градоначальник Андрей Садовой.

В Днепропетровской ОГА подтверждают, что взрывы раздавались в Кривом Роге. Удар РФ пришёлся по промышленному предприятию, разрушены цеха, уничтожено оборудование. Много пожаров.

Однако командование ВВСУ традиционно уверяет, что сбиты чуть ли не все российские ракеты, пишет "ПолитНавигатор".

"Зафиксированы пуски 22 "Гераней" и шести "Калибров". В ходе этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов", — отчитались в Киеве.

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Бои в Артёмовске: новая тактика ВС РФ. Василий Дандыкин.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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