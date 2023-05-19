Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Онколог Карасёв проинформировал о "первых звоночках" особо опасного вида рака
РИА Новости: Евросоюз готовится к переводу экономики в военный режим ради ВС Украины
ИА "Промрейтинг" назвала главный недостаток московского климата по мнению жителей региона
Лидер США Байден не смог самостоятельно повернуться к журналистам на саммите G7
Аксёнов: системы ПВО ночью сбили четыре беспилотника на севере Крыма
Опрос: для 45% москвичей грязь является главным недостатком погодных условий региона
Пузырьки на масляном щупе: почему это опасно для двигателя авто
Шурыгин: Пентагон пытается скрыть потерю ЗРК Patriot, уронившую репутацию американской ПВО
Сын певицы Валерии и невестка уехали из Москвы, оставив внучку Селин на неё

Военный эксперт Клинцевич: ошеломительный удар по ВСУ стал триумфом нашей разведки

1:06
Силовые структуры

Россия успешно ввела в заблуждение командование ВСУ, заставив Киев накопить множество ресурсов в Павлограде, который казался вполне безопасным логистическим центром, заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.

Военный эксперт Клинцевич: ошеломительный удар по ВСУ стал триумфом нашей разведки
Фото: ug.tsargrad.tv

Нанесённый по скоплению военной техники и личного состава противника ошеломительный ракетный удар стал настоящим триумфом разведки и авиации ВС РФ, добавил глава Центра военно-политических исследований.

"У нас звучала критика, почему мы не наносим удары по железной дороге и не уничтожаем грузовички и составы с оружием? И вот вам, пожалуйста", — отметил Клинцевич в интервью изданию "Украина.ру".

Киев был уверен, что наши ракеты "не дотянутся" до Павлограда, потому копил там ракетное топливо, зенитные ракеты и другие военные грузы, подчеркнул эксперт.

Ранее американские военные аналитики признали, что ЗРК Patriot впустую выпустил полный залп из 32 ракет над Киевом и не смог перехватить гиперзвуковой "Кинжал".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Последние материалы
Аксёнов: системы ПВО ночью сбили четыре беспилотника на севере Крыма
Опрос: для 45% москвичей грязь является главным недостатком погодных условий региона
Пузырьки на масляном щупе: почему это опасно для двигателя авто
Шурыгин: Пентагон пытается скрыть потерю ЗРК Patriot, уронившую репутацию американской ПВО
Военный эксперт Клинцевич: ошеломительный удар по ВСУ стал триумфом нашей разведки
Сын певицы Валерии и невестка уехали из Москвы, оставив внучку Селин на неё
Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как защититься от рака кожи
РВ: в Бахмуте уничтожен украинец-ваххабит Жданенко — боевик батальона "Шейха Мансура"
Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Артёмовску
РИАН опубликовало список артистов с Украины, продолжающих выступать в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников