Россия успешно ввела в заблуждение командование ВСУ, заставив Киев накопить множество ресурсов в Павлограде, который казался вполне безопасным логистическим центром, заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.
Нанесённый по скоплению военной техники и личного состава противника ошеломительный ракетный удар стал настоящим триумфом разведки и авиации ВС РФ, добавил глава Центра военно-политических исследований.
"У нас звучала критика, почему мы не наносим удары по железной дороге и не уничтожаем грузовички и составы с оружием? И вот вам, пожалуйста", — отметил Клинцевич в интервью изданию "Украина.ру".
Киев был уверен, что наши ракеты "не дотянутся" до Павлограда, потому копил там ракетное топливо, зенитные ракеты и другие военные грузы, подчеркнул эксперт.
Ранее американские военные аналитики признали, что ЗРК Patriot впустую выпустил полный залп из 32 ракет над Киевом и не смог перехватить гиперзвуковой "Кинжал".
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.