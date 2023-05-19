Военный эксперт Клинцевич: ошеломительный удар по ВСУ стал триумфом нашей разведки

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия успешно ввела в заблуждение командование ВСУ, заставив Киев накопить множество ресурсов в Павлограде, который казался вполне безопасным логистическим центром, заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.

Фото: ug.tsargrad.tv

Нанесённый по скоплению военной техники и личного состава противника ошеломительный ракетный удар стал настоящим триумфом разведки и авиации ВС РФ, добавил глава Центра военно-политических исследований.

"У нас звучала критика, почему мы не наносим удары по железной дороге и не уничтожаем грузовички и составы с оружием? И вот вам, пожалуйста", — отметил Клинцевич в интервью изданию "Украина.ру".

Киев был уверен, что наши ракеты "не дотянутся" до Павлограда, потому копил там ракетное топливо, зенитные ракеты и другие военные грузы, подчеркнул эксперт.

Ранее американские военные аналитики признали, что ЗРК Patriot впустую выпустил полный залп из 32 ракет над Киевом и не смог перехватить гиперзвуковой "Кинжал".