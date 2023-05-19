MWM: американский ЗРК Patriot впустую выпустил 32 ракеты над Киевом и не смог перехватить "Кинжал"

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зенитно-ракетный комплекс Patriot не просто был уничтожен российской ракетой "Кинжал" в Киеве, он оказался абсолютно беззащитен перед высокоточным боеприпасом ВКС РФ, сообщают американские СМИ.

Фото: ya.ru

Как стало известно, "Патриот" заметил гиперзвуковой "Кинжал", выпустил по нему весь свой запас противоракет, но ни одна из них не смогла поразить цель.

"Тридцать две противоракеты Patriot, нацеленные на "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость залпа ЗРК оценивается в 96 миллионов долларов", — сообщил аналитик издания Military Watch Magazine.

Накануне стало известно, что массированным ракетным ударом ВКС РФ были уничтожены цели в Одессе, Киеве и других регионах Украины. В Кировоградской области был поражён военный склад ВСУ, что подтвердили местные жители, которые рассказали о долгой детонации боеприпасов в месте попадания.