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MWM: американский ЗРК Patriot впустую выпустил 32 ракеты над Киевом и не смог перехватить "Кинжал"

0:59
Силовые структуры

Зенитно-ракетный комплекс Patriot не просто был уничтожен российской ракетой "Кинжал" в Киеве, он оказался абсолютно беззащитен перед высокоточным боеприпасом ВКС РФ, сообщают американские СМИ.

MWM: американский ЗРК Patriot впустую выпустил 32 ракеты над Киевом и не смог перехватить "Кинжал"
Фото: ya.ru

Как стало известно, "Патриот" заметил гиперзвуковой "Кинжал", выпустил по нему весь свой запас противоракет, но ни одна из них не смогла поразить цель.

"Тридцать две противоракеты Patriot, нацеленные на "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость залпа ЗРК оценивается в 96 миллионов долларов", — сообщил аналитик издания Military Watch Magazine.

Накануне стало известно, что массированным ракетным ударом ВКС РФ были уничтожены цели в Одессе, Киеве и других регионах Украины. В Кировоградской области был поражён военный склад ВСУ, что подтвердили местные жители, которые рассказали о долгой детонации боеприпасов в месте попадания.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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