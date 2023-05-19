Граната с российского дрона упала прямо на позиции боевиков 114-й отдельной бригады территориальной обороны, в результате чего один из солдат ВСУ получил ранение. Однако его сослуживец даже не пытался помочь товарищу.
Украинец не оказал "побратиму" первую медицинскую помощь и даже не забрал его с собой в окоп. Боевик ВСУ бросил раненого товарища на поле боя и сбежал, сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Работайте, братья".
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