Анатолий Васссерман допустил, что НАТО поможет ВСУ напасть на Калининград

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Страны Североатлантического альянса не будут препятствовать попаданию диверсантов ВСУ на территорию Калининградской области, хотя это нарушает все международные нормы, заявил Pravda.Ru публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Фото: Правда.Ру

"Натовцы будут говорить, что к ним приехали мирные люди, и не было никаких оснований их не пустить. Что они просочились через обученных пограничников и их не заметили", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что сейчас против России фактически ведёт войну весь западный военный блок, и там готовы идти на любые хитрости для ослабления России.

"В этой войне против нас всё НАТО. А на войне, как известно, изобретательность воющих сторон — это один из решающих факторов. Поэтому всё, что они смогут против нас придумать, сделают", — подчеркнул Вассерман.

Это означает, по его словам, что российским властям пара развязать себе руки и действовать по правилам войны.

Ранее политолог предположил, что решение Польши переименовать Калининград является заготовленной провокацией в преддверии атаки украинских диверсантов.