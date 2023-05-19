Страны Североатлантического альянса не будут препятствовать попаданию диверсантов ВСУ на территорию Калининградской области, хотя это нарушает все международные нормы, заявил Pravda.Ru публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.
"Натовцы будут говорить, что к ним приехали мирные люди, и не было никаких оснований их не пустить. Что они просочились через обученных пограничников и их не заметили", — пояснил эксперт.
Он напомнил, что сейчас против России фактически ведёт войну весь западный военный блок, и там готовы идти на любые хитрости для ослабления России.
"В этой войне против нас всё НАТО. А на войне, как известно, изобретательность воющих сторон — это один из решающих факторов. Поэтому всё, что они смогут против нас придумать, сделают", — подчеркнул Вассерман.
Это означает, по его словам, что российским властям пара развязать себе руки и действовать по правилам войны.
Ранее политолог предположил, что решение Польши переименовать Калининград является заготовленной провокацией в преддверии атаки украинских диверсантов.
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