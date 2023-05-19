Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сын певицы Валерии и невестка уехали из Москвы, оставив внучку Селин на неё
Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как защититься от рака кожи
РВ: в Бахмуте уничтожен украинец-ваххабит Жданенко — боевик батальона "Шейха Мансура"
Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Артёмовску
Колыбель бандеровщины вновь накрыли ракеты: взрывы во Львове и Волыни
РИАН опубликовало список артистов с Украины, продолжающих выступать в России
Ведущий Леонид Якубович пришёл на кинопремьеру с женой Видо и опроверг слухи о разводе
РИА Новости: Зеленский неожиданно запросил мира без России
Рогов: ВСУ бьют по Энергодару Запорожской области из тяжёлых видов вооружений

Политолог Иванников: ВСУ с помощью НАТО могут атаковать инфраструктуру Калининградской области

0:49
Силовые структуры

Решение властей Польши о переименовании Калининград в Крулевец может являться информационной провокацией, за которой последуют атаки украинских диверсантов.

Политолог Иванников: ВСУ с помощью НАТО могут атаковать инфраструктуру Калининградской области
Фото: ВКонтакте

Такое мнение высказал военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Дальше, очевидно, будут террористические акты. Для этого формируются различные подразделения из частных военных компаний", — добавил он в интервью изданию URA.RU.

Поддержку диверсионным группам из Киева будут оказывать бывшие военные НАТО, уверен эксперт, так как придётся использовать чрезвычайно сложную технику, а Калининградскую область окружают враждебно настроенные к российской государственности страны Североатлантического альянса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Последние материалы
Политолог Иванников: ВСУ с помощью НАТО могут атаковать инфраструктуру Калининградской области
Рогов: ВСУ бьют по Энергодару Запорожской области из тяжёлых видов вооружений
Nature: учёные нашли новый мощный источник питательных веществ для раковой опухоли
РИА Новости: солдаты ВСУ дали жильцам 15 минут на сборы и взорвали многоэтажки в Артёмовске
В Омске полицейские вывезли со склада вещдоков сигареты и алкоголь на 2,5 миллиона рублей
ВСУ продолжают атаки у Бахмута, авиация и "Солнцепёки" отражают наступление
Подпольщики из "Армии спасения Украины" объявили войну Киеву и рассказали об атаке на сайт Зеленского
Жители Волгограда пожаловались на провалы грунта под асфальтом у домов
Bloomberg: армия России изменила тактику и вооружение перед контрнаступлением ВСУ
Эксперты посоветовали, как дёшево и качественно убрать все следы с автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников