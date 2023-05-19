Решение властей Польши о переименовании Калининград в Крулевец может являться информационной провокацией, за которой последуют атаки украинских диверсантов.
Такое мнение высказал военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
"Дальше, очевидно, будут террористические акты. Для этого формируются различные подразделения из частных военных компаний", — добавил он в интервью изданию URA.RU.
Поддержку диверсионным группам из Киева будут оказывать бывшие военные НАТО, уверен эксперт, так как придётся использовать чрезвычайно сложную технику, а Калининградскую область окружают враждебно настроенные к российской государственности страны Североатлантического альянса.
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