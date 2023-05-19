Политолог Иванников: ВСУ с помощью НАТО могут атаковать инфраструктуру Калининградской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решение властей Польши о переименовании Калининград в Крулевец может являться информационной провокацией, за которой последуют атаки украинских диверсантов.

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Такое мнение высказал военный политолог, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

"Дальше, очевидно, будут террористические акты. Для этого формируются различные подразделения из частных военных компаний", — добавил он в интервью изданию URA.RU.

Поддержку диверсионным группам из Киева будут оказывать бывшие военные НАТО, уверен эксперт, так как придётся использовать чрезвычайно сложную технику, а Калининградскую область окружают враждебно настроенные к российской государственности страны Североатлантического альянса.