На Украине уничтожен очередной наёмник из Чехии

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска продолжают уничтожать наёмников, которые слетелись на Украину ради "романтики" или заработка.

Фото: https://yandex.ru/

Теперь ликвидирован наёмник из Чехии, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Мартин Тейлор прибыл в зону российской специальной операции, чтобы помогать неонацистам в боевых действиях. Он позиционировал себя как "волонтёр-медик", однако на фото он позирует в разгрузке с автоматными магазинами.

Чех создал проект "Феникс", в котором под видом "волонтёров-медиков" воюют наёмники — бывшие чешские военные.

В марте Тейлор был серьёзно ранен осколком и вывезен в госпиталь в Чехию. Однако через два месяца, 15 мая, боевик умер от ранения.