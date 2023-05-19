Российские войска продолжают уничтожать наёмников, которые слетелись на Украину ради "романтики" или заработка.
Теперь ликвидирован наёмник из Чехии, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Мартин Тейлор прибыл в зону российской специальной операции, чтобы помогать неонацистам в боевых действиях. Он позиционировал себя как "волонтёр-медик", однако на фото он позирует в разгрузке с автоматными магазинами.
Чех создал проект "Феникс", в котором под видом "волонтёров-медиков" воюют наёмники — бывшие чешские военные.
В марте Тейлор был серьёзно ранен осколком и вывезен в госпиталь в Чехию. Однако через два месяца, 15 мая, боевик умер от ранения.
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