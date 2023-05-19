Названы пять направлений вероятного наступления украинской армии.
Возможными участками контрнаступления ВСУ станут Артёмовск, Запорожье, Херсон, Донецк и Харьков.
Об этом сообщает пишет испанская газета El Pais.
"Запорожье на юго-востоке страны является одним из наиболее перспективных направлений контрнаступления Украины", — пишет автор, ссылаясь на мнение экспертов.
Киев готовит бронетанковые батальоны на этом направлении.
Другим направлением может стать Херсон, где наступление будет тяжёлым для националистов из-за ширины реки Днепр. Киевскому режиму будет трудно навести понтон через реку, уверен автор статьи Кристиан Сегура.
Есть вероятность начала наступления в Артёмовске, который контролируется ВС РФ. ВСУ рассматривают также Донецк, но российские войска продвигаются в районе Берховки после того, как освобождено Новополе.
Самое маловероятное направление — Харьков, однако автор допускает наступление и тут. Киев будет пытаться наступать на разных участках страны, подытожило издание.
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