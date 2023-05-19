Wirtualna Polska: генерал Скшипчак проинформировал, что две-три эскадрильи F-16 полностью изменят ход СВО

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация на линии боевого соприкосновения может значительно измениться, если Украине передадут истребители F-16. Такого мнения придерживается генерал Вальдемар Скшипчак, который прокомментировал идею Нидерландов и Британии о создании коалиции по снабжению ВСУ самолётами.

Фото: w-dog.ru

"Если бы это получилось, это была бы сенсация. <…> Несколько самолётов F-16 не дадут желаемого эффекта. Но, например, две-три эскадрильи F-16 существенно повлияли бы на ход боевых действий. Это полностью изменило бы ситуацию на фронте", — приводит слова генерала Wirtualna Polska.

На прошлой неделе от премьер-министра Нидерландов прозвучало заявление о том, что правительство страны ведёт переговоры с Соединёнными Штатами о передаче Киеву истребителей. Великобритания же обучает украинские экипажи их пилотированию.

Скшипчак уверен, что если начались разговоры о создании коалиции, то F-16 скоро появятся в небе над Украиной, а это обеспечит ВВС преимущество в воздухе и приведёт к успеху наземную операцию.