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Wirtualna Polska: генерал Скшипчак проинформировал, что две-три эскадрильи F-16 полностью изменят ход СВО

1:12
Силовые структуры

Ситуация на линии боевого соприкосновения может значительно измениться, если Украине передадут истребители F-16. Такого мнения придерживается генерал Вальдемар Скшипчак, который прокомментировал идею Нидерландов и Британии о создании коалиции по снабжению ВСУ самолётами.

Wirtualna Polska: генерал Скшипчак проинформировал, что две-три эскадрильи F-16 полностью изменят ход СВО
Фото: w-dog.ru

"Если бы это получилось, это была бы сенсация. <…> Несколько самолётов F-16 не дадут желаемого эффекта. Но, например, две-три эскадрильи F-16 существенно повлияли бы на ход боевых действий. Это полностью изменило бы ситуацию на фронте", — приводит слова генерала Wirtualna Polska.

На прошлой неделе от премьер-министра Нидерландов прозвучало заявление о том, что правительство страны ведёт переговоры с Соединёнными Штатами о передаче Киеву истребителей. Великобритания же обучает украинские экипажи их пилотированию.

Скшипчак уверен, что если начались разговоры о создании коалиции, то F-16 скоро появятся в небе над Украиной, а это обеспечит ВВС преимущество в воздухе и приведёт к успеху наземную операцию.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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