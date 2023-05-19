МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ветеран военной разведки, полковник в запасе Рустем Клупов считает, что разгадка внезапного исчезновения главнокомандующего вооружённых сил Украины Валерия Залужного может быть на поверхности и оказаться на руку армии России. Своими мыслями разведчик поделился с "МК".

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

По мнению эксперта, главком ВСУ скорее мёртв, чем жив. Клупов заметил, что ранее в Сети появлялось фото мёртвого украинского солдата в военной форме, с раздробленным черепом.

"Очень неприглядный труп, который напоминал Залужного. Я не исключаю, что он попал под один из наших ударов и был уничтожен. Прошло достаточно времени, чтобы дать опровержение или предоставить доказательство, что он жив. Но этого не делают", — отметил собеседник издания.

Добавим, ранее в украинских соцсетях стали распространяться слухи о том, что Залужный умер 16 мая после тяжёлого ранения под Бахмутом (Артёмовском). До сих пор в Киеве не подтверждали, но и не опровергали данную информацию.

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