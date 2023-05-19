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WP: Киев тренирует военных для того, чтобы форсировать Днепр

1:25
Силовые структуры

Киев проводит тренировки своих военных по форсированию Днепра. Спецназовцы ВСУ уже производили высадки на левый берег реки, однако российские военные не дают противнику возможности проводить рейды. Об этом пишет газета Washington Post.

WP: Киев тренирует военных для того, чтобы форсировать Днепр
Фото: соцсети

"Украинцы также тайно проверяют свою способность форсировать Днепр и тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки", — сказано в статье.

Авторы пишут, что тренировки по форсированию Днепра проводятся у украинских штурмовиков два раза в неделю. ВСУ используют с этой целью катера, понтонный мост. В перспективе у украинских властей также — сооружение барж, на которых можно было бы транспортировать тяжёлую военную технику.

По словам украинского бригадного генерала Михаила Драпатого, на которого ссылается газета, украинцы уже высаживаются на левом берегу Днепра, чтобы проводить там рейды. Однако до сих пор закрепиться подразделениям ВСУ там не удавалось.

"Вас сразу же убьют, если вы попытайтесь переплыть реку… Какие-то 20-30 человек могут тихо взять кусок территории в 100 метров, но затем артиллерия их похоронит за 15 минут", — сказал украинский полковник Роман Костенко.

Сейчас ВСУ думают, каким образом можно начать контролировать острова на Днепре, добавили авторы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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