MWM: удары "Кинжалом" по ЗРК Patriot в Киеве уничтожили военных НАТО

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Истребители МиГ-31 ВКС России запустили 16 мая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по целям в Киеве и поразили украинские системы ПВО Patriot, поставленные недавно из Германии и Соединённых Штатов. Сообщалось, что радиолокационная система и пять ракетных батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot были уничтожены, но по прежнему мало что известно о потерях среди экипажа ЗРК или о характере персонала, который находился на нём в момент удара. Об этом пишет аналитик издания Military Watch Magazine.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Patriot — очень сложная система вооружения, которая считалась слишком продвинутой для того, чтобы украинский персонал мог обучиться работе с ней за короткое время. Поэтому когда комплексы были развёрнуты в апреле 2023 года за их укомплектование и обслуживание отвечали военные подрядчики из западных стран, предположил эксперт.

По мнению обозревателя, западный персонал на местах сыграл очень большую роль в российско-украинском конфликте. Участие в нём принимают британские королевские морские пехотинцы, агенты ЦРУ и контрактники, как правило, бывшие военнослужащие армий стран НАТО, которые находятся на Украине в "неофициальном качестве", часто в составе полных подразделений на передовой.

Учитывая, что украинский персонал вряд ли обслуживал системы Patriot, вполне возможно, что ликвидированы в результате удара были и подрядчики из стран НАТО. Масштаб разрушений, вызванных ударами, означает, что жертвы среди этого персонала вероятны, хотя они вряд ли будут раскрыты, по крайней мере, в течение многих лет после окончания конфликта, заключил автор материала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.