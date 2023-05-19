Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
El Pais: армия Украины начнёт контрнаступление в Артёмовске, Запорожье, Херсоне и Донецке
Онколог Карасёв проинформировал о "первых звоночках" особо опасного вида рака
РИА Новости: Евросоюз готовится к переводу экономики в военный режим ради ВС Украины
ИА "Промрейтинг" назвала главный недостаток московского климата по мнению жителей региона
Лидер США Байден не смог самостоятельно повернуться к журналистам на саммите G7
Аксёнов: системы ПВО ночью сбили четыре беспилотника на севере Крыма
Опрос: для 45% москвичей грязь является главным недостатком погодных условий региона
Пузырьки на масляном щупе: почему это опасно для двигателя авто
Военный эксперт Клинцевич: ошеломительный удар по ВСУ стал триумфом нашей разведки

Шурыгин: Пентагон пытается скрыть потерю ЗРК Patriot, уронившую репутацию американской ПВО

1:01
Силовые структуры

В американском Минобороны утверждают, что ЗРК Patriot лишь "повреждён" в результате удара российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Вашингтон заявил, что уже помог Украине отремонтировать комплекс и вернуть его в строй, пытаясь скрыть потерю и сохранить репутацию. Об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Шурыгин: Пентагон пытается скрыть потерю ЗРК Patriot, уронившую репутацию американской ПВО
Фото: flickr.com/ Dennis van Zuijlekom

Аналитик, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что позавчера в компании "Рэйтеон" прошло срочное совещание с представителями Пентагона. И там обсуждались немедленные меры по скорейшему восстановлению боеспособности переданной Киеву батареи, чья стремительная ликвидация крайне болезненно ударила по репутации основного ЗРК США и НАТО.

Поражённая РЛС и уничтоженные пусковые установки не подлежат восстановлению, они вывозятся сейчас в Германию на базу Рамштайн, а оттуда будут отправлены в ближайшие дни для изучения в США, пишет Шурыгин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Уничтожение американского ЗРК "PATRIOT" гиперзвуковой ракетой "КИНЖАЛ"в Киеве
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Последние материалы
Аксёнов: системы ПВО ночью сбили четыре беспилотника на севере Крыма
Опрос: для 45% москвичей грязь является главным недостатком погодных условий региона
Пузырьки на масляном щупе: почему это опасно для двигателя авто
Шурыгин: Пентагон пытается скрыть потерю ЗРК Patriot, уронившую репутацию американской ПВО
Военный эксперт Клинцевич: ошеломительный удар по ВСУ стал триумфом нашей разведки
Сын певицы Валерии и невестка уехали из Москвы, оставив внучку Селин на неё
Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как защититься от рака кожи
РВ: в Бахмуте уничтожен украинец-ваххабит Жданенко — боевик батальона "Шейха Мансура"
Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Артёмовску
РИАН опубликовало список артистов с Украины, продолжающих выступать в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников