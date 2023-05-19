В американском Минобороны утверждают, что ЗРК Patriot лишь "повреждён" в результате удара российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Вашингтон заявил, что уже помог Украине отремонтировать комплекс и вернуть его в строй, пытаясь скрыть потерю и сохранить репутацию. Об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.
Аналитик, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что позавчера в компании "Рэйтеон" прошло срочное совещание с представителями Пентагона. И там обсуждались немедленные меры по скорейшему восстановлению боеспособности переданной Киеву батареи, чья стремительная ликвидация крайне болезненно ударила по репутации основного ЗРК США и НАТО.
Поражённая РЛС и уничтоженные пусковые установки не подлежат восстановлению, они вывозятся сейчас в Германию на базу Рамштайн, а оттуда будут отправлены в ближайшие дни для изучения в США, пишет Шурыгин.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.