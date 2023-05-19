РВ: спецназ России провёл операцию "Возмездие", отомстив за сбитую авиагруппу на Брянщине

Российские бойцы спецназа провели операцию "Возмездие", отомстив за сбитую авиагруппу ВКС РФ в Брянской области. Русские диверсанты вырезают целые подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45382

По информации репортёров, спецгруппы ВС РФ прошлись по объектам противника, охотясь на транспорт, патрули и наблюдательные пункты ВСУ на границе. Враг потерял в ходе одного из внезапных налётов сразу 11 боевиков убитыми, ещё трое были ранены.

Военкоры публикуют кадры с результатами работы ДРГ. На фото попал сожжённый внедорожник ВСУ и изрешеченный пулями УАЗ с боевиками. Машина расстреляна спереди и слева.

Подобные атаки из засад прокатились по этому участку фронта волной. Украинские источники также заявляют, что трупы убитых всушников оказались заминированы, заключили авторы канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.