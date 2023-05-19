РВ: армией России уничтожен штаб с офицерами элитной бригады ВСУ "Эдельвейс"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях на флангах у Бахмута (Артёмовска) российская армия уничтожила штаб с офицерами горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". После удара по полевому штабу элитного подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) стали появляться первые некрологи. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: discover24.ru

В украинских соцсетях пишут о ликвидации командира 8-го батальона бригады "Эдельвейс" полковника Миколы Головатюка.

Ранее вчера появились сообщения, что отряд "Невский" нанёс удар по штабу ВСУ у Зализнянского, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении. Позиции российских войск атаковали в том числе боевики 10-й горно-штурмовой бригады и тероборона.

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