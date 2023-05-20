Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский боец рассказал о странных позициях ВСУ в ЛНР: "Им там как салом намазано"
Стало известно, какие ошибки владельцев машин могут привести к "масложору"
РИА Новости: жители Бахмута рассказали, как ВСУ массово занимались мародёрством
"РВ": в результате атаки на Киев горит крыша многоэтажки, вероятно, поражён натовский ЗРК
GT: Запад готовится к переговорам с Россией, осознавая, что Украина не добьётся победы
РИА Новости: российские "Торнадо-Г" сорвали ротацию украинских войск в ЛНР
ТАСС: в ночь на 20 мая прогремело более 10 мощных взрывов в Киеве. Левый берег Днепра пылает
В США перечислили три причины не принимать Украину в НАТО
NBC: США и союзники планируют передать Киеву истребители F-16 Falcon

Западные аналитики предрекли Украине проблемы: "Русские учатся"

1:12
Силовые структуры

ВС РФ в ходе боёв адаптируются и совершенствуются, создавая большие проблемы для ВСУ.

Западные аналитики предрекли Украине проблемы: "Русские учатся"
Фото: redstar.ru

Совершенствуется разведывательно-ударный комплекс артиллерии, а также улучшение способности его вести огонь с нескольких позиций. Отмечается работа средств радиоэлектронной борьбы России, обеспечивающих уничтожение не менее десяти тысяч украинских беспилотников в месяц.

Это сказано в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Аналитики указали и на повышение эффективности и адаптацию комплексов противовоздушной обороны РФ. Российская ПВО практически полностью нейтрализовала угрозу от ракет HARM, цитирует экспертов РИА Новости.

По мнению аналитиков, инженерные войска России оказались одним из самых сильных формирований. Заграждения, укрепления и минные поля — всё это серьёзная проблема для операций киевской власти.

"Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьёзную проблему для украинских военных в сфере обороны", — подытожили в RUSI.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сергей Лавров: На Запад больше полагаться не будем. Будем работать со всем остальным миром
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Зеленский внезапно запросил пощады: военный конфликт окончательно добил Украину
Зеленский внезапно запросил пощады: военный конфликт окончательно добил Украину
Последние материалы
"РВ": в результате атаки на Киев горит крыша многоэтажки, вероятно, поражён натовский ЗРК
GT: Запад готовится к переговорам с Россией, осознавая, что Украина не добьётся победы
РИА Новости: российские "Торнадо-Г" сорвали ротацию украинских войск в ЛНР
ТАСС: в ночь на 20 мая прогремело более 10 мощных взрывов в Киеве. Левый берег Днепра пылает
В США перечислили три причины не принимать Украину в НАТО
NBC: США и союзники планируют передать Киеву истребители F-16 Falcon
РВ: Огненный ад для ВСУ в Бахмуте — армия РФ сжигает позиции врага в последней цитадели
Автомобильный завод "Москвич" получил рекордный заказ на 3 000 кроссоверов
GM отзывает 668 000 внедорожников из-за неисправных креплений для детских сидений
Политолог Баширов озвучил новую версию исчезновения Залужного: сказать правду опасно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников