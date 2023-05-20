Западные аналитики предрекли Украине проблемы: "Русские учатся"

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ в ходе боёв адаптируются и совершенствуются, создавая большие проблемы для ВСУ.

Фото: redstar.ru

Совершенствуется разведывательно-ударный комплекс артиллерии, а также улучшение способности его вести огонь с нескольких позиций. Отмечается работа средств радиоэлектронной борьбы России, обеспечивающих уничтожение не менее десяти тысяч украинских беспилотников в месяц.

Это сказано в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Аналитики указали и на повышение эффективности и адаптацию комплексов противовоздушной обороны РФ. Российская ПВО практически полностью нейтрализовала угрозу от ракет HARM, цитирует экспертов РИА Новости.

По мнению аналитиков, инженерные войска России оказались одним из самых сильных формирований. Заграждения, укрепления и минные поля — всё это серьёзная проблема для операций киевской власти.

"Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьёзную проблему для украинских военных в сфере обороны", — подытожили в RUSI.

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