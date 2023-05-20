ВСУ массово занимались мародёрством в Бахмуте, и машинами вывозили награбленное: электронику и бытовую технику.
Об этом рассказали эвакуированные жители Артёмовска.
"Был прилёт под наш подъезд. Хиленькие двери вылетают сразу. В течение пары часов приходят военные и просто лазают по квартирам. Не стесняясь никого", — цитирует жительницу города Марию РИА Новости.
Когда её супруг решил подняться из подвала в квартиру, он встретил боевика, выносившего их вещи, даже включая женскую кофту.
"Муж говорит: "Куда ты несешь? Это мое! Отдай!" (Солдат отвечает): "Покойникам это не надо!" — рассказывает женщина.
Позже граждане обнаружили место, где всушники складывали украденную электронику, которую вытаскивали из вскрытых квартир националисты. Никто воровать не стеснялся — ни всушники, ни бойцы ТрО, ни гвардейцы, подчеркнула жительница Бахмута.
Беженцы говорят, что видели, как украинские силовики грузили награбленное в машины и вывозили.
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