Тот факт, что в Киеве гиперзвуковым "Кинжалом" был уничтожен американский ЗРК Patriot подтвердили сами жители столицы Украины.
Уже несколько дней киевские сайты с объявлениями предлагают приобрести детали от разбитой зенитной системы. В числе прочего продаётся алюминиевая крышка от ракетного комплекса, которую нашедший оценил в пять тысяч гривен.
Отчасти заявление Минобороны РФ об уничтожении пяти пусковых установок подтвердили украинские власти, которые отказались предъявлять специалистам Пентагона "практически неповреждённый" ЗРК.
Ранее американские военные аналитики заявили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot пытался сбить российский высокоточный гиперзвуковой боеприпас "Кинжал", но ни одна из 32 выпущенных ракет не попала в цель, а полный залп ЗРК, уточнили они, оценивается в 96 миллионов долларов.
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