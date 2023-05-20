Киевляне продают обломки "практически неповреждённого" американского ЗРК Patriot

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тот факт, что в Киеве гиперзвуковым "Кинжалом" был уничтожен американский ЗРК Patriot подтвердили сами жители столицы Украины.

Фото: flickr.com/ Dennis van Zuijlekom

Уже несколько дней киевские сайты с объявлениями предлагают приобрести детали от разбитой зенитной системы. В числе прочего продаётся алюминиевая крышка от ракетного комплекса, которую нашедший оценил в пять тысяч гривен.

Отчасти заявление Минобороны РФ об уничтожении пяти пусковых установок подтвердили украинские власти, которые отказались предъявлять специалистам Пентагона "практически неповреждённый" ЗРК.

Ранее американские военные аналитики заявили, что зенитно-ракетный комплекс Patriot пытался сбить российский высокоточный гиперзвуковой боеприпас "Кинжал", но ни одна из 32 выпущенных ракет не попала в цель, а полный залп ЗРК, уточнили они, оценивается в 96 миллионов долларов.