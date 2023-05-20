ТАСС: военные РФ ликвидировали комбата бригады ВСУ "Эдельвейс", отдававшего приказы на обстрелы ЛНР

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне спецоперации российскими военнослужащими уничтожен командир одного из батальонов элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" Николай Головатюк. Боевики этого подразделения по его приказам неоднократно обстреливали территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: discover24.ru

По словам собеседника ТАСС, 10-я горно-штурмовая бригада не раз отмечалась тем, что вела обстрелы по мирному населению республики. Граждан ЛНР убивали непосредственно при руководстве комбата Головатюка ещё до проведения СВО. Бригада участвовала в боях на территории Донбасса с 2015 года и пыталась овладеть городом Дебальцево, добавил Марочко.

Ранее вчера сообщалось, что в боях на флангах у Бахмута (Артёмовска) российская армия уничтожила штаб с офицерами бригады "Эдельвейс". где, вероятно, находился и комбат Головатюк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.