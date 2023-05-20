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МК: жена командира "Азова"* Редиса рассказала о жизни боевиков в Турции

1:12
Силовые структуры

Лидеры националистического батальона "Азов"* вооружённых сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в прошлом году на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, находятся сейчас в Турции. О том, как им там живётся, рассказала украинскому изданию жена одного из командиров формирования Дениса Прокопенко Екатерина. Об этом пишет "МК".

МК: жена командира "Азова"* Редиса рассказала о жизни боевиков в Турции
Фото: ukrinform.ru

По её словам, бывшие боевики находятся в Турции в безопасном месте, а землетрясение их не коснулось. При этом они не отдыхают на курорте, а пребывают "на закрытом режимном объекте" и даже близкие их родственники не знают "где конкретно". 

Жена Редиса добавила, что пыткам боевиков никто не подвергает, однако у них есть определённый режим. Доступ к информации азовцев* также есть, они в курсе всего, что происходит на Украине.

От посещений жёнами командиры нацбата отказались, назвав это "мужской военной солидарностью", заключила Прокопенко.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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