МК: жена командира "Азова"* Редиса рассказала о жизни боевиков в Турции

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидеры националистического батальона "Азов"* вооружённых сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в прошлом году на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, находятся сейчас в Турции. О том, как им там живётся, рассказала украинскому изданию жена одного из командиров формирования Дениса Прокопенко Екатерина. Об этом пишет "МК".

Фото: ukrinform.ru

По её словам, бывшие боевики находятся в Турции в безопасном месте, а землетрясение их не коснулось. При этом они не отдыхают на курорте, а пребывают "на закрытом режимном объекте" и даже близкие их родственники не знают "где конкретно".

Жена Редиса добавила, что пыткам боевиков никто не подвергает, однако у них есть определённый режим. Доступ к информации азовцев* также есть, они в курсе всего, что происходит на Украине.

От посещений жёнами командиры нацбата отказались, назвав это "мужской военной солидарностью", заключила Прокопенко.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.