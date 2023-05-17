Военкоры сегодня опубликовали видео, на котором боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) был уничтожен прямо во время съёмки позиций российских военных. Теперь выяснились подробности этой провальной атаки, пишет "Русская Весна" в своём Telegram-канале.
Стало известно, что позиции ВС РФ атаковали боевики 3-й штурмовой бригады (бывший нацистский полк "Азов"*). Бой был на фланге Бахмута (Артёмовска) в районе канала западнее Клещеевки, где наступает противник.
Также оказалось, что во время штурма погибло несколько боевиков, а не только тот, что на видео.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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