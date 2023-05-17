РВ: появились подробности провальной атаки боевиков "Азова"* под Бахмутом

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкоры сегодня опубликовали видео, на котором боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) был уничтожен прямо во время съёмки позиций российских военных. Теперь выяснились подробности этой провальной атаки, пишет "Русская Весна" в своём Telegram-канале.

Боевик ВСУ уничтожен во время штурма Бахмута

Стало известно, что позиции ВС РФ атаковали боевики 3-й штурмовой бригады (бывший нацистский полк "Азов"*). Бой был на фланге Бахмута (Артёмовска) в районе канала западнее Клещеевки, где наступает противник.

Также оказалось, что во время штурма погибло несколько боевиков, а не только тот, что на видео.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.