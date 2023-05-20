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Что будет после взятия Артёмовска: в ближайшие дни может начаться контрнаступление ВСУ

Силовые структуры

Сегодня в СМИ появилась информация о взятии российской стороной Артёмовска (Бахмута). Минобороны Украины данные не подтверждает, но критическую ситуацию в городе констатирует. Военкоры Telegram-канала "Военная хроника" сообщают, что будет дальше.

Что будет после взятия Артёмовска: в ближайшие дни может начаться контрнаступление ВСУ
Фото: РИА Новости

"Артёмовск — ещё не конец. Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ — Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте ещё предстоит решать", — пишет источник.

На данный момент необходимо решать вопрос с флангами, куда переключится всё внимание. Противник там сосредоточил силы, но из-за неграмотного их распределения потери ВСУ весьма значительны. Гарнизон украинских войск в Хромово уничтожен практически полностью, сообщают военкоры.

Противник концентрирует силы, накоплена техника и люди, поэтому активация со стороны Киева может начаться уже в ближайшие дни, ведь контрнаступление некоторые эксперты ожидали уже в 20-х числах мая.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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