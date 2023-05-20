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Бахмут был полностью взят силами ЧВК "Вагнер" — Пригожин

Силовые структуры » Министерство обороны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Бахмута (Артемовск) спустя 224 дня штурма.

Бахмут был полностью взят силами ЧВК "Вагнер" — Пригожин
Фото: rusvesna.su

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала видеообращение Пригожина на фоне Бахмута с флагами России и ЧВК "Вагнер". Основатель формирования сообщил о полном взятии населенного пункта и поблагодарил россиян за поддержку.

"Я хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал. Спасибо тем погибшим парням, которые погибли на этой войне. И военные, и наши бойцыЧВК "Вагнер", спасибо и тем, кто сейчас с нами в строю. Те, кто не сумел продолжил контракт, и те, кто будут воевать с нами в будущем", — сказал предприниматель.

Он также подчеркнул, что после 25 мая бойцы "оркестра" отойдут из Бахмута на отдых и переподготовку. Кроме того, он отдельно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщив, что ВСУ сражались достойно и призвал "пожать руку" командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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