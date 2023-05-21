Хакер "Джокер ДНР": главком ВСУ Залужный перенёс несколько хирургических операций

Украинская пропаганда выкладывает старые фото главнокомандующего вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Генерал перенёс несколько тяжёлых хирургических операций после ранения. Об этом заявил в Telegram-канале хакер "Джокер ДНР", сославшись на собственные данные.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

По словам хакера, Залужный был ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом Днепропетровской области в начале мая. Хирурги провели несколько тяжёлых операций, после которых главком точно не сможет адекватно управлять войсками, если вообще выживет, утверждает "Джокер".

Распространять эту информацию киевским властям не разрешают западные покровители, чтобы не допустить негативного влияния на войска, где Залужный популярен, добавил автор канала.

Без главкома у ВСУ нет никаких шансов на успех, а любое наступление будет массовым суицидом, что всем понятно, заключил хакер.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о якобы тяжёлом состоянии Залужного, заявив, что с генералом всё в порядке.

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