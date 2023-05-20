В Киеве оперативно отреагировали на появившуюся в российских СМИ в субботу вечером информацию о том, что главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный якобы находится в госпитале в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на источник написал военный журналист Андрей Руденко.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщение опровергла. Она в своём Telegram-канале заявила, что только что разговаривала с Залужным.
"Главком на месте. Делает свою работу. Только общались", — отметила Маляр.
По её мнению, "информационную волну" о якобы исчезновении главкома ВСУ запустили россияне, чтобы деморализовать украинскую армию.
Сейчас момент распространения понятен — пик напряжения в Бахмуте (Артёмовске), когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию, объяснила Маляр.
При этом падение Бахмута она тоже не признала, назвав сообщения о взятии города преждевременными.
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