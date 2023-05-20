Заминистра обороны Украины опровергла слухи о тяжёлом состоянии Залужного: главком на месте

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве оперативно отреагировали на появившуюся в российских СМИ в субботу вечером информацию о том, что главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный якобы находится в госпитале в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на источник написал военный журналист Андрей Руденко.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщение опровергла. Она в своём Telegram-канале заявила, что только что разговаривала с Залужным.

"Главком на месте. Делает свою работу. Только общались", — отметила Маляр.

По её мнению, "информационную волну" о якобы исчезновении главкома ВСУ запустили россияне, чтобы деморализовать украинскую армию.

Сейчас момент распространения понятен — пик напряжения в Бахмуте (Артёмовске), когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию, объяснила Маляр.

При этом падение Бахмута она тоже не признала, назвав сообщения о взятии города преждевременными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.