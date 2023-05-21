Военный журналист Андрей Руденко нашёл косвенное подтверждение информации о получении главнокомандующим вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным тяжёлого ранения.
По словам репортёра, это произошло в ходе ракетного удара ВС РФ по одному из пунктов управления ВСУ в Днепропетровской области, о чём свидетельствует запись на личной страничке в соцсети одной из сотрудниц украинского Национального военно-медицинского клинического центра.
Информацию о поступлении в киевский госпиталь большого количества раненых, один из которых, "очень важный", находился в критическом состоянии, опубликовала 8 мая сотрудница Алина Слободянюк, отметил военкор в своём Telegram-канале.
По мнению корреспондента, речь могла идти именно о главкоме ВСУ.
Добавим, ранее о том, что Залужный находится в госпитале и перенёс несколько сложных операций, сообщил хакер "Джокер ДНР" со ссылкой на собственные источники.
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