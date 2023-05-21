Военкор Руденко: информация о получении Залужным тяжёлого ранения подтверждается

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Андрей Руденко нашёл косвенное подтверждение информации о получении главнокомандующим вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным тяжёлого ранения.

Фото: https://t.me/rusvesnasu

По словам репортёра, это произошло в ходе ракетного удара ВС РФ по одному из пунктов управления ВСУ в Днепропетровской области, о чём свидетельствует запись на личной страничке в соцсети одной из сотрудниц украинского Национального военно-медицинского клинического центра.

Информацию о поступлении в киевский госпиталь большого количества раненых, один из которых, "очень важный", находился в критическом состоянии, опубликовала 8 мая сотрудница Алина Слободянюк, отметил военкор в своём Telegram-канале.

По мнению корреспондента, речь могла идти именно о главкоме ВСУ.

Добавим, ранее о том, что Залужный находится в госпитале и перенёс несколько сложных операций, сообщил хакер "Джокер ДНР" со ссылкой на собственные источники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.