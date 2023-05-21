"МК": На Украине опять отказались признать потерю Артёмовска

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генеральный штаб ВСУ не признаёт потерю Артёмовска. Якобы в эпицентре боёв остаются Бахмут и Марьинка.

Фото: РИА Новости

Об этом пишет "МК" со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

Ранее в Министерстве обороны Украины уже заявляли, что Артёмовск не потерян, но "ситуация критическая", и ВСУ удерживают район "Самолёт", контролируя "определенные промышленные и инфраструктурные объекты и частный сектор".

Также потерю города опровергала украинская Восточная группировка войск.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил военных с освобождением города ДНР. В Кремле отмечено, что всех отличившихся бойцов в ходе этой операции представят к государственным наградам.

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