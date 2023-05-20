Следующий после Бахмута: на подступах к Северску 123 бригада уничтожает ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 20 мая, 123-я бригада начала уничтожать националистов ВСУ беспилотниками на подступах к Северску.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и предлагают видео, как бойцы Луганской Народной Республики "Южной" группировки войск при помощи ударного квадрокоптера ликвидировали не менее десяти бандеровцев киевского режима на Северском направлении.

Сам город Северск находится в непосредственной близости от Бахмута (Артёмовска) и, по всей вероятности, является следующей целью российских войск.