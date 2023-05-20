Сегодня, 20 мая, 123-я бригада начала уничтожать националистов ВСУ беспилотниками на подступах к Северску.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и предлагают видео, как бойцы Луганской Народной Республики "Южной" группировки войск при помощи ударного квадрокоптера ликвидировали не менее десяти бандеровцев киевского режима на Северском направлении.
Сам город Северск находится в непосредственной близости от Бахмута (Артёмовска) и, по всей вероятности, является следующей целью российских войск.
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