РВ: опубликованы видеокадры бегства военнослужащих ВС Украины из Артемовска

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны Российской Федерации сообщило об освобождении Артёмовска. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры бегства военнослужащих Вооружённых сил Украины из города.

"Всё, Бахмут вон там. А мы выезжаем", — заявил боевик на видеозаписи, показывая на дорогу за своей спиной.

На кадрах представлено бегство остатков ВСУ из укрепрайона "Самолёт" в Артёмовске. Там была последняя самая мощная цитадель в городе.

Освобождение Бахмута открывает для ВС РФ путь к трассе Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, где расположены важные опорные пункты украинских войск.