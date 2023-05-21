Минобороны Российской Федерации сообщило об освобождении Артёмовска. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры бегства военнослужащих Вооружённых сил Украины из города.
"Всё, Бахмут вон там. А мы выезжаем", — заявил боевик на видеозаписи, показывая на дорогу за своей спиной.
На кадрах представлено бегство остатков ВСУ из укрепрайона "Самолёт" в Артёмовске. Там была последняя самая мощная цитадель в городе.
Освобождение Бахмута открывает для ВС РФ путь к трассе Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, где расположены важные опорные пункты украинских войск.
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