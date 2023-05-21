РИА Новости: Нармания проинформировал, что будет в зоне СВО на Украине после освобождения Артёмовска

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ сообщило об освобождении Артёмовска. О том, как это изменит обстановку на фронте, рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Фото: redstar.ru

"Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Бахмуте и предлагал Киеву оставить город", — говорится в публикации Washington Post.

Освобождение Бахмута открывает для ВС РФ путь к трассе Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Там находятся важные опорные пункты украинских войск. Также теперь появилась возможность продвигаться к Часову Яру. Из него снабжались подразделения ВСУ.

"Вместе с тем это позволяет укрепить оборону в свете готовящегося контрнаступления. Киев сейчас пытается продавить фланги, чтобы окружить город", — отметил Нармания.

Эксперты утверждают, что следующим этапом противостояния станет контрнаступление киевских войск.

Танки западного производства уже прибыли на Украину, вместе с ними получены и дальнобойные ракеты Storm Shadow. Сейчас Киев обращается к НАТО с просьбой о предоставлении истребителей, однако поставка самолётов возможна не раньше, чем через четыре месяца.

В ближайшее время станет ясно, смогут ли ВСУ прорваться сквозь укреплённые линии обороны российских войск, заключил обозреватель.