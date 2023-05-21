Минобороны РФ сообщило об освобождении Артёмовска. О том, как это изменит обстановку на фронте, рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.
"Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Бахмуте и предлагал Киеву оставить город", — говорится в публикации Washington Post.
Освобождение Бахмута открывает для ВС РФ путь к трассе Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка. Там находятся важные опорные пункты украинских войск. Также теперь появилась возможность продвигаться к Часову Яру. Из него снабжались подразделения ВСУ.
"Вместе с тем это позволяет укрепить оборону в свете готовящегося контрнаступления. Киев сейчас пытается продавить фланги, чтобы окружить город", — отметил Нармания.
Эксперты утверждают, что следующим этапом противостояния станет контрнаступление киевских войск.
Танки западного производства уже прибыли на Украину, вместе с ними получены и дальнобойные ракеты Storm Shadow. Сейчас Киев обращается к НАТО с просьбой о предоставлении истребителей, однако поставка самолётов возможна не раньше, чем через четыре месяца.
В ближайшее время станет ясно, смогут ли ВСУ прорваться сквозь укреплённые линии обороны российских войск, заключил обозреватель.
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