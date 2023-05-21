Алексей Арестович объяснил, почему не считает Бахмут сданным городом.
Украинский военный аналитик отреагировал на заявления о сдаче ВСУ Бахмута.
"Даже если сдали, ну и что? Не имеет никакого значения", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского, отметив, что президент Украины не признаёт сдачу Бахмута.
Арестович рассказал, какое положение занимают ВСУ на данной территории.
"Нельзя считать сданным район обороны, в котором мы нависаем на флангах", — заявил аналитик, объяснив, что украинская армия "нависает с боков" и "стоит сбоку".
Ранее пресс-секретарь Зеленского объяснил, что слова Зеленского о Бахмуте неправильно поняли.
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