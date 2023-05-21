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Арестович рассказал о положении ВСУ под Бахмутом

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Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил, почему не считает Бахмут сданным городом.

Арестович рассказал о положении ВСУ под Бахмутом
Фото: rusvesna.su

Украинский военный аналитик отреагировал на заявления о сдаче ВСУ Бахмута.

"Даже если сдали, ну и что? Не имеет никакого значения", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского, отметив, что президент Украины не признаёт сдачу Бахмута.

Арестович рассказал, какое положение занимают ВСУ на данной территории.

"Нельзя считать сданным район обороны, в котором мы нависаем на флангах", — заявил аналитик, объяснив, что украинская армия "нависает с боков" и "стоит сбоку".

Ранее пресс-секретарь Зеленского объяснил, что слова Зеленского о Бахмуте неправильно поняли.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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