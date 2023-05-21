Арестович рассказал о положении ВСУ под Бахмутом

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил, почему не считает Бахмут сданным городом.

Фото: rusvesna.su

Украинский военный аналитик отреагировал на заявления о сдаче ВСУ Бахмута.

"Даже если сдали, ну и что? Не имеет никакого значения", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского, отметив, что президент Украины не признаёт сдачу Бахмута.

Арестович рассказал, какое положение занимают ВСУ на данной территории.

"Нельзя считать сданным район обороны, в котором мы нависаем на флангах", — заявил аналитик, объяснив, что украинская армия "нависает с боков" и "стоит сбоку".

Ранее пресс-секретарь Зеленского объяснил, что слова Зеленского о Бахмуте неправильно поняли.