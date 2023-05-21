Кашеварова рассказала, что ВСУ заняли позиции для наступления в Запорожье

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова выразила надежду на готовность российской армии отразить наступление ВСУ на Запорожье.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Журналистка уверена, что украинская армия намерена атаковать.

"Готовят наступление на Запорожье. ВСУ занимают соответствующие позиции для наступа", — написала Кашеварова в своём Telegram-канале

Она объяснила, что "наши ребята готовы", отметив, что разделяет ВС РФ на боевую армию и представителей Министерства обороны.

Ранее Анастасия Кашеварова заявила, что не видит в зоне СВО современную военную технику: "Тайфуны", "Триумфы" и танки.