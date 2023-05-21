Анастасия Кашеварова выразила надежду на готовность российской армии отразить наступление ВСУ на Запорожье.
Журналистка уверена, что украинская армия намерена атаковать.
"Готовят наступление на Запорожье. ВСУ занимают соответствующие позиции для наступа", — написала Кашеварова в своём Telegram-канале
Она объяснила, что "наши ребята готовы", отметив, что разделяет ВС РФ на боевую армию и представителей Министерства обороны.
Ранее Анастасия Кашеварова заявила, что не видит в зоне СВО современную военную технику: "Тайфуны", "Триумфы" и танки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.