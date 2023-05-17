Кашеварова о советской технике в зоне СВО: Где наши "Тайфуны", "Триумфы", танки?

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала о российских "Триумфах" и превосходной системе ПВО.

Фото: Вадим Савицкий

Журналистка узнала, что у России имеется зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", который может легко отбить атаки ракеты Storm Shadow.

Она задалась вопросом, закупались ли эти образцы военной техники для страны или основные заказы шли на экспорт.

"Где наши "Тайфуны", "Триумфы", танки? Мне тут сказали, что мы поставляли танки индусам, а наши выкупали у них эти танки!" — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Она отметила, что хотя заводы работают в несколько смен, однако на производство требуются не месяцы, а годы.

"Минобороны заявляло, что мы перевооружились на 90%. А я вижу на фронте советскую технику в большинстве своём", — высказалась Кашеварова.

Ранее Анастасия Кашеваров заявила, что российские беспилотники "Добрыня" не летают.

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