Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Последствия тяжёлых боёв в Бахмуте показали на спутниковых фото Maxar
Марков объяснил, почему армия РФ не может вести масштабное наступление
PLOS Biology: давно забытый антибиотик нурзеотрицин оказался эффективен против устойчивых бактерий
Stellantis говорит Великобритании: измените условия Brexit или наблюдайте закрытие автомобильных заводов
Белоруссия выпустит собственный автомобиль из российских деталей: развитие отечественной автомобильной промышленности
Педиатр Котова рассказала, почему дети становятся жертвами анорексии
Марков о новых уступках России Западу: Это очередной "жест доброй воли"
В вагонах австрийского электропоезде "Брегенц-Вена" крутили речи Гитлера
"В ближайшее время": Пригожин озвучил сроки взятия Бахмута

Кашеварова о советской технике в зоне СВО: Где наши "Тайфуны", "Триумфы", танки?

0:59
Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала о российских "Триумфах" и превосходной системе ПВО.

Кашеварова о советской технике в зоне СВО: Где наши "Тайфуны", "Триумфы", танки?
Фото: Вадим Савицкий

Журналистка узнала, что у России имеется зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", который может легко отбить атаки ракеты Storm Shadow.

Она задалась вопросом, закупались ли эти образцы военной техники для страны или основные заказы шли на экспорт.

"Где наши "Тайфуны", "Триумфы", танки? Мне тут сказали, что мы поставляли танки индусам, а наши выкупали у них эти танки!" — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Она отметила, что хотя заводы работают в несколько смен, однако на производство требуются не месяцы, а годы.

"Минобороны заявляло, что мы перевооружились на 90%. А я вижу на фронте советскую технику в большинстве своём", — высказалась Кашеварова.

Ранее Анастасия Кашеваров заявила, что российские беспилотники "Добрыня" не летают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ

Чеченский боевик, который воевал на стороне Украины, убил спецназовцев ВСУ. Так он отомстил за "Ахмат".

Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
"Турпром": в Анталии туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
ВСУ подогнали танк к границе с Россией и выпустили 12 снарядов
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Мощный удар: "Калибры" разрушили завод ВСУ под Николаевом
Мощный удар: "Калибры" разрушили завод ВСУ под Николаевом
Последние материалы
18 мая: Первая жертва инквизиции, Дракула и День музеев
Педиатр Котова рассказала, почему дети становятся жертвами анорексии
Марков о новых уступках России Западу: Это очередной "жест доброй воли"
В вагонах австрийского электропоезде "Брегенц-Вена" крутили речи Гитлера
"В ближайшее время": Пригожин озвучил сроки взятия Бахмута
2024 Lexus LC 500 исправляет свою самую большую проблему с помощью новой мультимедийной системы
Небо — это предел с новой услугой Range Rover SV Bespoke
BMW только что показала электрическую лодку на Каннском кинофестивале
Американский эксперт Тайлер Роговей прокомментировал уничтожение "Кинжалом" ЗРК Patriot в Киеве
Ram 1500 Rebel Havoc edition — это немного дежавю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников