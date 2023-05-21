Из Часов Яра началась эвакуация: в Бахмуте освободились орудия

Артёмовск освобождён, а почти сразу следом за ним находится населённый пункт Часов Яр.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/149570?single

Это город, через который Вооружённые силы Украины тянули резервы в Артёмовск месяцами. Именно тут националисты угробил порядка 30 тысяч собственных боевиков за все время этой мясорубки.

Об этом сообщает Telegram-канал портала "Украина.ру".

Издание со ссылкой на коллег из "Шёпота фронта" сообщает о массовой эвакуации населения из Часов Яра. Почти поголовно все вывозят домашних животных.

По населённому пункту, где осталось немало военных украинских объектов, прилетает всё чаще и чаще — освободились российские орудия после освобождения Бахмута, подытожило издание.

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