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Свежие данные из Киева: Зеленский с Будановым прячутся в советских бункерах

2:25
Силовые структуры

ВС РФ сосредотачивают свои удары по складам с боеприпасами и ремонтным базам техники.

Свежие данные из Киева: Зеленский с Будановым прячутся в советских бункерах
Фото: mil.ru

Об этом сообщил бывший заместитель министра Украины "по делам оккупированных территорий" Георгий Тука.

"Не хочу разгонять, "зраду", но пару дней назад было попадание российской ракеты в военный объект в Хмельницкой области. И якобы этим делом уже занимается контрразведка — на тот самый объект незадолго до попадания прибыли боезапасы, которые мы получили от наших союзников", — на канале "Фабрика новостей" заявил аналитик.

Любой "Калибр" может попасть в любое место. Поэтому Тука не верит, что в ближайшее время Москва остановит это делать. В то же время руководство Киева: Зеленский с Будановым находятся в сравнительной безопасности и ведёт себя очень осторожно, понимая опасность от российских ракетных комплексов.

Они все в довольно безопасных убежищах советских времён и рассчитаны на атомную бомбардировку, а люди находятся в безопасности, отметил экс-чиновник.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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