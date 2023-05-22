В городе Днепропетровске на Украине сегодня ночью произошла серия сильных взрывов, которые были результатом мощного комбинированного удара. Об этом сообщают "Военкоры Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Количество взрывов составило не менее 15. Атака была проведена с использованием крылатых ракет, таких как Х-101 и Х-22, а также баллистических ракет и беспилотников "Герань".
Репортёры отмечают, что после первых взрывов в городе вспыхнули пожары. Затем последовала вторая волна атаки дронов по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ). Какие именно цели поражены, пока не сообщается.
По данным авторов публикации, атаки также затронули объекты в Харькове и Запорожье.
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