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"РВ": по объектам в Днепропетровске впервые нанесён мощнейший комбинированный удар

0:50
Силовые структуры

В городе Днепропетровске на Украине сегодня ночью произошла серия сильных взрывов, которые были результатом мощного комбинированного удара. Об этом сообщают "Военкоры Русской Весны" в своём Telegram-канале.

"РВ": по объектам в Днепропетровске впервые нанесён мощнейший комбинированный удар
Фото: Вадим Савицкий

Количество взрывов составило не менее 15. Атака была проведена с использованием крылатых ракет, таких как Х-101 и Х-22, а также баллистических ракет и беспилотников "Герань".

Репортёры отмечают, что после первых взрывов в городе вспыхнули пожары. Затем последовала вторая волна атаки дронов по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ). Какие именно цели поражены, пока не сообщается.

По данным авторов публикации, атаки также затронули объекты в Харькове и Запорожье.

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Х 22 ракета: дальность, скорость полета, длина, можно ли сбить, цена
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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