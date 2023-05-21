После взятия Артёмовска (Бахмута) российская армия продолжит освобождение населённых пунктов в новых регионах, предположил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с "Вечерней Москвой".
По Конституции РФ Авдеевка, Марьинка, Славянск, Краматорск, Константиновка, Северск являются частью территории России, отметил аналитик.
По его мнению, с точки зрения военных действий, лето ожидается очень жарким. Причём все события на поле боя будут складываться в пользу Вооружённых Сил РФ, считает Дандыкин.
Напомним, ранее вчера стало известно о полном освобождении от ВС Украины Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Ожесточённые бои за этот город шли 224 дня.
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