Пушилин: штаб оказания помощи в Артёмовске начнёт работу "в самое ближайшее время"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Артёмовска в скором времени начнёт работу межведомственный штаб по оказанию помощи освобождённым местностям города. Об этом официально заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: РБК

"Штаб, который начнёт в самое ближайшее время работу. Это межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям".

Также, по словам Пушилина, силовые структуры РФ начали предварительную работу по разминированию Артёмовска.

Напомним, что ранее, 21 мая, Минобороны России заявило о полном освобождении города.