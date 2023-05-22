На территории Артёмовска в скором времени начнёт работу межведомственный штаб по оказанию помощи освобождённым местностям города. Об этом официально заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Штаб, который начнёт в самое ближайшее время работу. Это межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям".
Также, по словам Пушилина, силовые структуры РФ начали предварительную работу по разминированию Артёмовска.
Напомним, что ранее, 21 мая, Минобороны России заявило о полном освобождении города.
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