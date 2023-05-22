В Киеве заявили, что после "войны" начнётся "охота на украинских гнид"

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как только военные действия на Украине закончатся или будут поставлены на паузу, в Незалежной начнётся широкомасштабная "охота на ведьм".

Фото: https://t.me/stranaua/99542

Об этом сообщил киевский политолог Андрей Золотарёв.

По его словам, в стране будет процветать "стукачество" и начнутся массовые репрессии.

"У нас, особенно я боюсь, что, когда победим или война будет поставлена на паузу, заморожена, вот тогда за недоступностью, как говорится, "кацапских вшей" начнется охота на "украинских гнид". И в этом "совок" покажется просто райскими кустами. Уж что-что, а стучать, доносить мы умеем", — в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста сказал эксперт.

Он отметил, что, оказывается, на Украине повестка в ВСУ — это уже форма наказания, некая дополнительная мера. Скоро можно будет не удивляться, что мобилизуемых начнут ловить на улицах с собаками, подытожил Золотарёв.