Представители Белого дома выступают с безответственными заявлениями о возможных ударах Киева по Крыму с использованием американской техники, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Дипломат напомнил Соединённым Штатам, что Крымский полуостров является частью России. По его словам, власти РФ обязательно найдут способ, который позволит обеспечить безопасность страны в случае появления угрозы.
"Попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что всё это под сомнением — очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона", — сказал замглавы МИД России журналистам.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан проинформировал, что Белый дом не имеет ничего против ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам в Крыму, в том числе с применением западной техники.
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