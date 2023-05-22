Рябков назвал угрозы Вашингтона о возможных ударах по Крыму безответственными

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Белого дома выступают с безответственными заявлениями о возможных ударах Киева по Крыму с использованием американской техники, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Дипломат напомнил Соединённым Штатам, что Крымский полуостров является частью России. По его словам, власти РФ обязательно найдут способ, который позволит обеспечить безопасность страны в случае появления угрозы.

"Попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что всё это под сомнением — очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона", — сказал замглавы МИД России журналистам.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан проинформировал, что Белый дом не имеет ничего против ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам в Крыму, в том числе с применением западной техники.